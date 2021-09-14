Краснодарцы пожаловались на запах газа. В мэрии сказали, что всё в порядке

13 сентября телеграм-канал «Туподар» опубликовал сообщение от читателя из Краснодара. Местный житель пожаловался, что в Комсомольском микрорайоне очень сильно пахнет чем-то похожим на газ.

«Дома нечем дышать от слова совсем, хотя окна закрыты», — сказано в сообщении.

В комментариях под постом другие краснодарцы также пожаловались на запах. Его почувствовали, например, жители улиц Сормовской и Симферопольской.