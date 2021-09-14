Краснодарцы пожаловались на запах газа. В мэрии сказали, что всё в порядке
Вечером 13 сентября жители Комсомольского микрорайона почувствовали сильный запах, похожий на запах газа
13 сентября телеграм-канал «Туподар» опубликовал сообщение от читателя из Краснодара. Местный житель пожаловался, что в Комсомольском микрорайоне очень сильно пахнет чем-то похожим на газ.
«Дома нечем дышать от слова совсем, хотя окна закрыты», — сказано в сообщении.
В комментариях под постом другие краснодарцы также пожаловались на запах. Его почувствовали, например, жители улиц Сормовской и Симферопольской.
14 сентября Юга.ру обратились за комментарием в администрацию Краснодара. В пресс-службе рассказали, что сегодня на место направили передвижную лабораторию для замеров, которая никаких нарушений не выявила.
«Результат обследований — по замеряемым веществам всё в пределах предельно допустимой концентрации. На данный момент запаха газа нет», — сообщили в мэрии.
Напомним, летом прошлого года жители Краснодара жаловались на запах газа, который ощущался в разных районах города. Позже в мэрии нашли источник вони — им оказалась емкость газового оборудования на пункте приема лома цветных и черных металлов.