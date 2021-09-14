Краснодарцы пожаловались на запах газа. В мэрии сказали, что всё в порядке

Краснодарский край

Распечатать

Вечером 13 сентября жители Комсомольского микрорайона почувствовали сильный запах, похожий на запах газа

13 сентября телеграм-канал «Туподар» опубликовал сообщение от читателя из Краснодара. Местный житель пожаловался, что в Комсомольском микрорайоне очень сильно пахнет чем-то похожим на газ.

«Дома нечем дышать от слова совсем, хотя окна закрыты», — сказано в сообщении.

В комментариях под постом другие краснодарцы также пожаловались на запах. Его почувствовали, например, жители улиц Сормовской и Симферопольской.

14 сентября Юга.ру обратились за комментарием в администрацию Краснодара. В пресс-службе рассказали, что сегодня на место направили передвижную лабораторию для замеров, которая никаких нарушений не выявила.

«Результат обследований — по замеряемым веществам всё в пределах предельно допустимой концентрации. На данный момент запаха газа нет», — сообщили в мэрии.

Напомним, летом прошлого года жители Краснодара жаловались на запах газа, который ощущался в разных районах города. Позже в мэрии нашли источник вони — им оказалась емкость газового оборудования на пункте приема лома цветных и черных металлов.

Газ Краснодар Экология

Новости

Краснодарцы пожаловались на запах газа. В мэрии сказали, что всё в порядке
В Краснодаре хотят запустить городскую электричку
Толпа людей ночью в Анапе закидала дом соседей камнями из-за просьбы сделать музыку тише
Мальчику из Тимашевска, которому помогал Моргенштерн, собрали 168 млн рублей на лечение
В Краснодаре из секс-шопа украли телефон
Кубанская винодельня вошла в топ-100 лучших в мире

Лента новостей

Первое задержание, средство для насекомых, проверка подрядчиков «Магнита»
Вчера, 22:29
Первое задержание, средство для насекомых, проверка подрядчиков «Магнита»
Новые подробности в деле об отравлении арбузом
«Краснодар» сыграл с «Ростовом» вничью, которая сродни победе
Сегодня, 13:49
«Краснодар» сыграл с «Ростовом» вничью, которая сродни победе
Колонка футбольного аналитика Артура Каратая
Выборы 17-19 сентября 2021
Вчера, 15:27
Выборы 17-19 сентября 2021
Кого мы выбираем и как лучше это сделать

Реклама на портале