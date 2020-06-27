Краснодарцы продолжили жаловаться на запах газа. Власти нашли источник вони и заверили, что это безопасно
Жители Краснодара 27 июня выразили обеспокоенность тем, что в районе улицы Вишняковой второй день держится сильный запах газа
Накануне горожане в соцсетях стали жаловаться, что в районе Северных мостов и улицы Старокубанской воняет газом. В администрации Краснодара сообщили, что аварий не было, угрозы жизни людей нет. Власти предположили, что запах появился после того, как через город прошел поезд с нефтепродуктами или газовоз.
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Утром 27 июня в соцсетях продолжили появляться посты, в которых жители Краснодара говорили, что сильный запах газа никуда не делся. Его слышали в районе Краснодарского НПЗ (на улице Захарова, 2), Вишняковского рынка, в поселке Яблоновском. Паблик «Туподар» опубликовал видео, на котором горожане сообщили, что источником запаха стали отходы на металлобазе на улице Павлова, 4.
В пресс-службе мэрии Краснодара связались с владельцем пункта приема лома цветных и черных металлов на улице Павлова. Он рассказал, что 26 июня на базу поступила демонтированная емкость газового оборудования.
«По требованиям технологического процесса дегазации, перед утилизацией емкость залили водой. Смесь остатков газолина с водой дала характерный запах, который из-за ветра распространился по округе», — объяснили в городской администрации.
На место прибыли специалисты, которые подтвердили, что угрозы здоровью людей нет.
Днем емкость закупорили, а позже ее утилизируют. В мэрии заверили, что если запах не исчезнет, емкость вернут владельцу или вывезут за город и там утилизируют.
Сотруднику портала Юга.ру на металлобазе рассказали, что утилизировали непромышленную цистерну размером 0,5×3 метра. Специалисты рассчитывают, что благодаря ветру запах исчезнет в течение двух часов.
Отметим, что по данным сервиса «Яндекс.Погода», днем 27 июня в Краснодаре умеренный ветер дует в восточном направлении со скоростью 7 м/с, порывы могут достигать 13 м/c.
На Павлова 4 металлобаза приняла какой-то металл пропитанный газом. Пытаются утилизировать и говорят просто закрыть окна.— егор чекунец (@druzhok_cock) June 27, 2020
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