Краснодарцы продолжили жаловаться на запах газа. Власти нашли источник вони и заверили, что это безопасно

Жители Краснодара 27 июня выразили обеспокоенность тем, что в районе улицы Вишняковой второй день держится сильный запах газа

Накануне горожане в соцсетях стали жаловаться, что в районе Северных мостов и улицы Старокубанской воняет газом. В администрации Краснодара сообщили , что аварий не было, угрозы жизни людей нет. Власти предположили, что запах появился после того, как через город прошел поезд с нефтепродуктами или газовоз.

Утром 27 июня в соцсетях продолжили появляться посты, в которых жители Краснодара говорили, что сильный запах газа никуда не делся. Его слышали в районе Краснодарского НПЗ (на улице Захарова, 2), Вишняковского рынка, в поселке Яблоновском. Паблик «Туподар» опубликовал видео, на котором горожане сообщили, что источником запаха стали отходы на металлобазе на улице Павлова, 4.

В пресс-службе мэрии Краснодара связались с владельцем пункта приема лома цветных и черных металлов на улице Павлова. Он рассказал, что 26 июня на базу поступила демонтированная емкость газового оборудования.

«По требованиям технологического процесса дегазации, перед утилизацией емкость залили водой. Смесь остатков газолина с водой дала характерный запах, который из-за ветра распространился по округе», — объяснили в городской администрации.