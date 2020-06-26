Жители Краснодара пожаловались на запах газа. Власти предположили, что виноват поезд с нефтью

Краснодарский край

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Жители Краснодара 26 июня пожаловались на запах газа, который ощущался в разных районах города

По данным паблика «Туподар», сильный запах газа почувствовали в районе улицы Бородинской.

Позже в пресс-службе мэрии Краснодара заявили, что на АО «Краснодаргоргаз» заявок об авариях 26 июня не поступало, все они в рабочем состоянии. Подразделения работают в штатном режиме, угрозы жизням людей нет.

Власти предположили, что запах вызван прохождением в городе железнодорожного состава с нефтепродуктами или газовоза.

В Единой дежурно-диспетчерской службе подтвердили, что на объектах топливно-энергетического комплекса Краснодара аварий нет. Все они, включая ТЭЦ и перерабатывающие предприятия, работают в штатном режиме.

Газ Краснодар Поезда

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