Жители Краснодара пожаловались на запах газа. Власти предположили, что виноват поезд с нефтью
Жители Краснодара 26 июня пожаловались на запах газа, который ощущался в разных районах города
По данным паблика «Туподар», сильный запах газа почувствовали в районе улицы Бородинской.
Позже в пресс-службе мэрии Краснодара заявили, что на АО «Краснодаргоргаз» заявок об авариях 26 июня не поступало, все они в рабочем состоянии. Подразделения работают в штатном режиме, угрозы жизням людей нет.
Власти предположили, что запах вызван прохождением в городе железнодорожного состава с нефтепродуктами или газовоза.
В Единой дежурно-диспетчерской службе подтвердили, что на объектах топливно-энергетического комплекса Краснодара аварий нет. Все они, включая ТЭЦ и перерабатывающие предприятия, работают в штатном режиме.
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