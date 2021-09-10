В Геленджике пройдут бесплатные кинопоказы под открытым небом

Краснодарский край

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В рамках фестиваля актуальной культуры «Сезоны» покажут комедии «Глубже!» и «Родные» и авторское кино

Юга.ру писали, что в Геленджике с 3 по 13 сентября пройдет фестиваль актуальной культуры «Сезоны».

Фестиваль продлили до 19 сентября и добавили в программу кинопоказы. В Геленджике бесплатно покажут художественные и документальные фильмы в специально построенном кинотеатре под открытым небом на площади Погодина. 

Можно будет посмотреть авторское кино — например, драму с Евгением Цыгановым «Человек, который удивил всех» и режиссерский дебют актера Григория Добрыгина «Sheena667», а также комедии «Глубже!» и «Родные».

12 сентября в рамках фестиваля состоится премьера документального фильма «Бондарчук. Battle», посвященного Сергею Бондарчуку. На показ прилетят продюсер Фёдор Бондарчук и авторы картины. 

Подробности о бесплатных показах других мероприятиях в рамках фестиваля можно узнать на сайте

Геленджик Кино Фестивали

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