В Геленджике пройдут бесплатные кинопоказы под открытым небом

В рамках фестиваля актуальной культуры «Сезоны» покажут комедии «Глубже!» и «Родные» и авторское кино

Юга.ру писали, что в Геленджике с 3 по 13 сентября пройдет фестиваль актуальной культуры «Сезоны».

Фестиваль продлили до 19 сентября и добавили в программу кинопоказы. В Геленджике бесплатно покажут художественные и документальные фильмы в специально построенном кинотеатре под открытым небом на площади Погодина.

Можно будет посмотреть авторское кино — например, драму с Евгением Цыгановым «Человек, который удивил всех» и режиссерский дебют актера Григория Добрыгина «Sheena667», а также комедии «Глубже!» и «Родные».