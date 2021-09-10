В Геленджике пройдут бесплатные кинопоказы под открытым небом
В рамках фестиваля актуальной культуры «Сезоны» покажут комедии «Глубже!» и «Родные» и авторское кино
Юга.ру писали, что в Геленджике с 3 по 13 сентября пройдет фестиваль актуальной культуры «Сезоны».
Фестиваль продлили до 19 сентября и добавили в программу кинопоказы. В Геленджике бесплатно покажут художественные и документальные фильмы в специально построенном кинотеатре под открытым небом на площади Погодина.
Можно будет посмотреть авторское кино — например, драму с Евгением Цыгановым «Человек, который удивил всех» и режиссерский дебют актера Григория Добрыгина «Sheena667», а также комедии «Глубже!» и «Родные».
12 сентября в рамках фестиваля состоится премьера документального фильма «Бондарчук. Battle», посвященного Сергею Бондарчуку. На показ прилетят продюсер Фёдор Бондарчук и авторы картины.
Подробности о бесплатных показах других мероприятиях в рамках фестиваля можно узнать на сайте.