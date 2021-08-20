В Геленджике пройдет фестиваль актуальной культуры «Сезоны»

Краснодарский край

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В Геленджике с 3 по 13 сентября пройдет фестиваль актуальной культуры «Сезоны»

Организаторы поставили перед собой задачу представить постановки, интересные для тех, кто пока мало знаком с современным российским искусством. Но не оставят без внимания и более продвинутую аудиторию.

Так, 3 сентября на сцену концертного зала «Олимп» выйдет Иван Дорн. На 4 сентября запланировано выступление Алексея Айги и ансамбля «4'33» с презентацией альбома Alcohol в Городском дворце культуры. 

5 и 6 сентября на сцене концертного зала «Ренессанс» представят спектакль «Дядя Ваня» с Ксенией Раппопорт в постановке Малого драматического театра — Театра Европы. 

8 сентября в ДК можно будет увидеть спектакль «Транссиб» мастерской Брусникина. 10 сентября состоится бесплатный показ фильма «Мэйден» о команде из одних девушек на престижной регате. 

11 и 12 сентября в ДК дадут постановку «УтроВечер» с Чулпан Хаматовой, Владимиром Варнава и Катей Сканави от театра «Современник». Завершится фестиваль премьерой документального фильма Battle с Федором Бондарчуком, Антоном Желновым и Денисом Катаевым. Билеты на события уже в продаже на официальном сайте

Кроме того, с 3 по 13 сентября на площади им. Погодина перед кинотеатром «Буревестник» состоятся бесплатные показы различных российских фильмов.  

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В Геленджике пройдет фестиваль актуальной культуры «Сезоны»
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