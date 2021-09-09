Ребенка с синдромом Дауна не пустили на аттракцион в Геленджике

Краснодарский край

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В Геленджике 5-летнего мальчика с синдромом Дауна не пустили на горку

О случившемся написали в телеграм-канале «Kub Mash». Москвичка Анна приехала отдохнуть в Геленджик со своим 5-летним сыном Ильей по столичной квоте.

Днем они вышли прогуляться на набережную и ребенок попросил прокатиться на «Веселых горка», но контролер отказала. Ответ она аргументировала тем, что администратор запрещает детям с синдромом посещать аттракцион.

Анна сказала, что будет писать жалобу в администрацию Анапы. 

Как сообщили ТАСС, случаем заинтересовались в краевой прокуратуре. В пресс-службе ведомства сказали, что сейчас пытаются связаться с мамой мальчика для выяснения деталей.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре детский центр отказал в посещении игровой площадки мальчику с синдромом Дауна. 

Дети Краснодар Синдром Дауна

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