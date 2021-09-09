Ребенка с синдромом Дауна не пустили на аттракцион в Геленджике
В Геленджике 5-летнего мальчика с синдромом Дауна не пустили на горку
О случившемся написали в телеграм-канале «Kub Mash». Москвичка Анна приехала отдохнуть в Геленджик со своим 5-летним сыном Ильей по столичной квоте.
Днем они вышли прогуляться на набережную и ребенок попросил прокатиться на «Веселых горка», но контролер отказала. Ответ она аргументировала тем, что администратор запрещает детям с синдромом посещать аттракцион.
Анна сказала, что будет писать жалобу в администрацию Анапы.
Как сообщили ТАСС, случаем заинтересовались в краевой прокуратуре. В пресс-службе ведомства сказали, что сейчас пытаются связаться с мамой мальчика для выяснения деталей.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре детский центр отказал в посещении игровой площадки мальчику с синдромом Дауна.