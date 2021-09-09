Ребенка с синдромом Дауна не пустили на аттракцион в Геленджике

В Геленджике 5-летнего мальчика с синдромом Дауна не пустили на горку

О случившемся написали в телеграм-канале «Kub Mash». Москвичка Анна приехала отдохнуть в Геленджик со своим 5-летним сыном Ильей по столичной квоте.

Днем они вышли прогуляться на набережную и ребенок попросил прокатиться на «Веселых горка», но контролер отказала. Ответ она аргументировала тем, что администратор запрещает детям с синдромом посещать аттракцион.

Анна сказала, что будет писать жалобу в администрацию Анапы.

Как сообщили ТАСС, случаем заинтересовались в краевой прокуратуре. В пресс-службе ведомства сказали, что сейчас пытаются связаться с мамой мальчика для выяснения деталей.