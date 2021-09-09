В Геленджике загорелся лес

В районе села Криница днем 9 сентября начался пожар в лесу

О возгорании в лесу Криницы сообщили очевидцы в социальных сетях. В телеграм-канале «Типичный Краснодар» написали, что огонь очень быстро распространялся от Глубокой щели.

В ГУ МЧС по Краснодарскому краю сказали, что площадь возгорания составила 1 га. На данный момент горит 450 кв. метров. Угрозы населенному пункту нет.

Пожар тушат 19 человек с помощью 19 единиц спецтехники. Также с вертолета сбросили 30 тонн воды.