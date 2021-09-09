В Геленджике загорелся лес
В районе села Криница днем 9 сентября начался пожар в лесу
О возгорании в лесу Криницы сообщили очевидцы в социальных сетях. В телеграм-канале «Типичный Краснодар» написали, что огонь очень быстро распространялся от Глубокой щели.
В ГУ МЧС по Краснодарскому краю сказали, что площадь возгорания составила 1 га. На данный момент горит 450 кв. метров. Угрозы населенному пункту нет.
Пожар тушат 19 человек с помощью 19 единиц спецтехники. Также с вертолета сбросили 30 тонн воды.
Напомним, 24 августа сильный пожар произошел в Утрише. Общий фронт возгорания составил 5 км, огонь охватил 82 га. Пожар тушили более 700 спасателей, добровольцы и вертолеты. Один из очевидцев сказал, что люди, живущие в лагуне, перед возгоранием почувствовали запах бензина и увидели «вспышку».