В Сочи леопарду Олимпии вылечили зубы

Краснодарский край

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Для проведения процедуры в Сочи приехали главные ветврачи московских клиник

Олимпия родилась в Центре восстановления леопарда в 2016 году и проходила программу подготовки к выпуску в природу. В 2019 году самка во время конфликта с животными-соседями поранила лапу, после чего ее пришлось ампутировать. Тогда же она сломала клыки, что потребовало лечения.

7 сентября Олимпия побывала на приеме у стоматолога. Леопарду осмотрели ротовую полость и проверили ранее поврежденные клыки.

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Руководитель Центра восстановления леопарда на Кавказе Николай Воронин рассказал, что операция проходила под общей анестезией и длилась полтора часа.

«Все мероприятия прошли успешно. Олимпия чувствует себя хорошо. Сейчас ей назначен ряд анализов, а также курс медицинских препаратов после лечения», — рассказал Воронин.

Для проведения процедуры из Москвы приехали лучшие специалисты страны — главный ветврач Московского зоопарка Михаил Альшинецкий и главный ветврач клиники «Раденис» Наталья Корнилова. Обычно они проводят все процедуры по лечению воспитанников центра.

Альшинецкий отметил, что хотя проблемы с зубами у леопардов и редкость, но важно вовремя проводить обследование, так как у крупных кошек зубы разрушаются очень быстро.

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Специалисты центра также рассказали, что из-за повреждения лапы Олимпию невозможно выпустить в дикую среду. Сейчас ей подобрали пару — самца Симбада, который приехал в Сочи в 2015 году из Франции.

Юга.ру писали, что в июле специалисты вылечили кариес у самки леопарда Аибги. А в 2020 году ее брата и сестру выпустили на западном склоне горы Ахцархва в Кавказском заповеднике.

Животные Заповедники Сочи

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