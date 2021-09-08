В Анапе дрон предупреждает туристов, где на пляже продают несвежую чурчхелу и кукурузу

На пляжах Анапы летает дрон, который следит за свежестью продуктов и предупреждает туристов, где не надо покупать еду

Напомним, в начале курортного сезона власти Анапы рассказали, что с помощью дронов будут спасать тонущих в море.

Теперь с помощью беспилотников отдыхающих решили спасать от некачественной продукции. В инстаграме анапских спасателей 8 сентября появилось видео под названием «Борьба с торгашами невкусной чурчхелы и несвежей рыбы». На кадрах ролика по пляжу идет молодой человек, который предлагает купить у него раков и напитки. В это время над ним летал беспилотник.

После этого дрон издал звуки сирены и предупредил туристов о некачественной продукции:

«Не покупайте в продавцов с рук. У них нет санитарных книжек. Чурчхела прошлогодняя, рыба не соленая, а раки недоваренные».