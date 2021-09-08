В Анапе дрон предупреждает туристов, где на пляже продают несвежую чурчхелу и кукурузу

Краснодарский край

Распечатать

На пляжах Анапы летает дрон, который следит за свежестью продуктов и предупреждает туристов, где не надо покупать еду

Напомним, в начале курортного сезона власти Анапы рассказали, что с помощью дронов будут спасать тонущих в море. 

Теперь с помощью беспилотников отдыхающих решили спасать от некачественной продукции. В инстаграме анапских спасателей 8 сентября появилось видео под названием «Борьба с торгашами невкусной чурчхелы и несвежей рыбы». На кадрах ролика по пляжу идет молодой человек, который предлагает купить у него раков и напитки. В это время над ним летал беспилотник.

После этого дрон издал звуки сирены и предупредил туристов о некачественной продукции:

«Не покупайте в продавцов с рук. У них нет санитарных книжек. Чурчхела прошлогодняя, рыба не соленая, а раки недоваренные».

Читайте также:

Спасатели рассказали, что с помощью беспилотника они ведут не только мониторинг акватории моря, но и контролируют продажу еды и напитков в непредназначенных для этого местах. 

Видео с беспилотником выложил в сторис инстаграма вице-мэр Анапы Виталий Воронов. Он написал, что называется дрон «СунНесун 2.0».

Анапа Еда Курорты и туризм

Новости

В Анапе дрон предупреждает туристов, где на пляже продают несвежую чурчхелу и кукурузу
В Краснодаре владельцы автомобилей с армянскими номерами собрались у краевой таможни. Проблема с арестом машин в стране не решается уже год
Жители Краснодара пожаловались на «развод» со стороны фирм, занимающихся грузоперевозками
Краснодарец с аутизмом снялся в рекламе модного бренда
В Краснодаре проектируют новый микрорайон на 200 тыс. жителей. Но газа, света и воды для него еще нет
Никаких матрасов и катамаранов. В Анапе продлили запрет на купание в море

Лента новостей

Реклама на портале