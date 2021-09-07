В одной из школ Дагестана девочкам запретили приходить в школу без косынок

Руководство школы в селе Маджалис пригрозило ученицам не пускать их на уроки без головного убора. Ситуацией заинтересовались в республиканском министерстве образования

На снятых в школе кадрах видно, что девочек пропускают через металлоискатель. Тех, кто без платков, отводят в сторону. По словам родителей, учениц отчитали и пригрозили не пустить на уроки. Также девочкам запретили носить классические брюки. Когда родители спросили у руководства школы, зачем необходимо носить косынки, им ответили, что в школе такие же правила, как и в церкви.

6 сентября в телеграм-канале Mash Gor опубликовали видео и сообщение от женщины из села Маджалис, чья дочь учится в средней школе имени Темирханова. Она рассказала, что девочек заставили покрывать голову, хотя раньше такого правила не было. Перед началом учебного года в устав школы добавили строчку про обязательные платки.

В пресс-службе администрации Кайтагского района рассказали РИА «Новости», что замдиректора по воспитательной работе Адамкади Курбанкадиев превысил полномочия и будет наказан. Также там добавили, что головной убор может быть частью школьной формы, но насильно заставлять носить платки никого не будут.

В министерстве образования Дагестана интернет-порталу «Кавказ.Реалии» (входит в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, с 05.12.2017 г.), сообщили, что требование носить платки в школу пошло от руководства района, а это требование хотят распространить на все школы муниципалитета. В минобре журналистам также рассказали, что планируют провести проверку в районе.

Адвокат Валентина Перебякина рассказала порталу Юга.ру, что часто в школах случаются конфликтные ситуации из-за ношения религиозной одежды. Но согласно ст. 14 Конституции РФ «Российская Федерация — светское государство». Значит, дети в школе должны быть одеты без учета их религиозных убеждений.

Также Верховный суд РФ постановил, что требования к одежде учеников должны приниматься с учетом светского характера государства, а головные уборы в помещении (в том числе хиджаб, косынка) являются причиной различных заболеваний; запрет на ношение хиджаба или косынки не нарушает права на получение образования.

Отметим, согласно заключению Роспотребнадзора № 01/12662-12-23 от 2012 года, детям и педагогам нельзя ходить в головных уборах из-за опасности педикулеза.

Напомним, в мае парней из Дагестана начали травить после выступления в балетных пачках на школьном празднике.