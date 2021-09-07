За убийство женщины на пустыре в Краснодаре мужчина получил 23 года колонии особого режима

7 сентября в Краснодаре осудили рецидивиста, который 46 раз ударил ножом проституированную женщину с инвалидностью. Она умерла в машине скорой помощи

Пострадавшая смогла вызвать такси и сообщила о своем местоположении. Прибывший водитель вызвал медиков. Бригада скорой помощи госпитализировала девушку, но она скончалась на пути в больницу.

Напомним, в декабре 2020 года в поселке Знаменском 35-летний Александр Холодов ударил 46 раз ножом в голову, шею, живот, грудную клетку 27-летнюю жительницу Кореновского района, а затем украл у нее 3 тыс. рублей.

Известно, что в ту ночь Холодов ехал на арендованной машине и увидел девушку около автомобильной остановки. Оказалось, что она оказывает услуги интимного характера. В процессе разговора мужчина понял, что девушка глухонемая [формулировка считается некорректной].

Он вывез женщину в безлюдное место, воспользовался её услугами, а затем ударил ножом, забрал деньги и скрылся. Мужчину задержали и возбудили против него уголовное дело за убийство из корыстных побуждений и разбой с причинением тяжкого вреда здоровью.

В суде обвиняемый вину не признал, но в показаниях следователю подробно описывал совершенные преступления. Кроме того, выяснилось, что ранее Холодов был судим за убийство, рассказали 7 сентября в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Мужчину признали виновным и приговорили к 23 годам колонии особого режима. Также ему назначили наказание в виде полутора лет ограничения свободы. Кроме того, суд взыскал с мужчины в пользу потерпевшей стороны 1 млн рублей.