В Адыгее закончили реконструкцию дороги Даховская — Лагонаки

Напомним, в августе 2020 года в Адыгее начали реконструировать дорогу от станицы Даховской к плато Лагонаки. Дорожникам предстояло отремонтировать более 11 км дороги, оборудовать площадки для отдыха автомобилистов, а также расширить ее на 2 метра и довести до 3-й категории. На это выделили почти 455 млн рублей в рамках программы «Социально-экономическое развитие Адыгеи».

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 6 сентября объявил об окончании реконструкции. Он сказал, что за это время на трассе заменили дорожное полотно, установили барьерные ограждения, обустроили смотровые площадки, противоаварийные съезды и защитили трассу от оползней.

«Напомню, что ранее была отремонтирована дорога, ведущая к Гузериплю. Также продолжается строительство автодороги из Гузерипля к плато Лагонаки, которая закольцует две горные трассы», –­ сказал глава республики.

Кумпилов отметил, что ремонт дорог значительно повысит комфорт и безопасность жителей и гостей региона, направляющихся в горную часть Адыгеи.