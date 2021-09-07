В Адыгее закончили реконструкцию дороги Даховская — Лагонаки

Краснодарский край

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Глава Адыгеи Мурат Кумпилов объявил об окончании ремонта трассы Даховская — Лагонаки

Напомним, в августе 2020 года в Адыгее начали реконструировать дорогу от станицы Даховской к плато Лагонаки. Дорожникам предстояло отремонтировать более 11 км дороги, оборудовать площадки для отдыха автомобилистов, а также расширить ее на 2 метра и довести до 3-й категории. На это выделили почти 455 млн рублей в рамках программы «Социально-экономическое развитие Адыгеи».

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 6 сентября объявил об окончании реконструкции. Он сказал, что за это время на трассе заменили дорожное полотно, установили барьерные ограждения, обустроили смотровые площадки, противоаварийные съезды и защитили трассу от оползней.

«Напомню, что ранее была отремонтирована дорога, ведущая к Гузериплю. Также продолжается строительство автодороги из Гузерипля к плато Лагонаки, которая закольцует две горные трассы», –­ сказал глава республики.

Кумпилов отметил, что ремонт дорог значительно повысит комфорт и безопасность жителей и гостей региона, направляющихся в горную часть Адыгеи.

Дороги Мурат Кумпилов Ремонт дорог

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