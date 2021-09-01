«Россети Кубань» подключили к электричеству 24 школы и детских сада Кубани и Адыгеи
В 2021 году компания «Россети Кубань» обеспечила электроэнергией 24 образовательных учреждения Краснодарского края и Адыгеи
С начала 2021 года к электросетям компании «Россети Кубань» подключили 24 учреждения дошкольного и общего образования. Всего школы и детсады получили мощность 1,4 МВт.
Процедуру технологического присоединения и увеличения мощности провели в 14 общеобразовательных школах и 10 детских садах. Например, электроэнергию получили детские сады в Кошехабльском и Красногвардейском районах Адыгеи, Белоречеснком и Отрадненском районах Краснодарского края. Также энергией обеспечили школы в Темрюкском, Крымском и Апшеронском районах края, и новую среднюю школу на 1100 учеников в Майкопе.
В ходе подготовки к новому учебному году энергетики провели техническое обслуживание и ремонт оборудования. Особое внимание уделили безопасности энергообъектов: чтобы предупредить детские травмы, специалисты проверили наличие предупреждающих знаков, исправность ограждений, заземления и замков.
Кроме того, в компании «Россети Кубань» разработали план обучения детей основам электробезопасности. Первые классные часы пройдут уже в начале учебного года. На них обсудят правила поведения вблизи энергообъектов и электробезопасность в быту.