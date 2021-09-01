В 2021 году компания «Россети Кубань» обеспечила электроэнергией 24 образовательных учреждения Краснодарского края и Адыгеи

С начала 2021 года к электросетям компании «Россети Кубань» подключили 24 учреждения дошкольного и общего образования. Всего школы и детсады получили мощность 1,4 МВт.

Процедуру технологического присоединения и увеличения мощности провели в 14 общеобразовательных школах и 10 детских садах. Например, электроэнергию получили детские сады в Кошехабльском и Красногвардейском районах Адыгеи, Белоречеснком и Отрадненском районах Краснодарского края. Также энергией обеспечили школы в Темрюкском, Крымском и Апшеронском районах края, и новую среднюю школу на 1100 учеников в Майкопе.