Улицу Черкасскую откроют после капитального ремонта

Уже сделали ливневую канализацию, на половине участка уложили асфальтобетонное покрытие, сделали тротуары и освещение. Далее — пешеходные переходы и остановочные пункты, высадка деревьев и кустарников.

Работы ведутся от улицы Восточно-Кругликовской до Героев-Разведчиков. Кроме того, в микрорайоне сейчас идет капитальный ремонт улицы 40-летия Победы от Восточно-Кругликовской до Героев-Разведчиков. Ее расширили до четырех полос, переустроили подземные коммуникации. Прошла встреча с жильцами, на которой рассказали о сроках и видах выполняемых работ.

Обе дороги ремонтируют за счет нового источника финансирования — облигационных займов.