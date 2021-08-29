Улицу Черкасскую откроют после капитального ремонта

Краснодарский край

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В Краснодаре в сентябре откроют участок улицы Черкасской после капитального ремонта

Уже сделали ливневую канализацию, на половине участка уложили асфальтобетонное покрытие, сделали тротуары и освещение. Далее — пешеходные переходы и остановочные пункты, высадка деревьев и кустарников.

Работы ведутся от улицы Восточно-Кругликовской до Героев-Разведчиков. Кроме того, в микрорайоне сейчас идет капитальный ремонт улицы 40-летия Победы от Восточно-Кругликовской до Героев-Разведчиков. Ее расширили до четырех полос, переустроили подземные коммуникации. Прошла встреча с жильцами, на которой рассказали о сроках и видах выполняемых работ.

Обе дороги ремонтируют за счет нового источника финансирования — облигационных займов.

Краснодар Ремонт дорог

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Улицу Черкасскую откроют после капитального ремонта
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