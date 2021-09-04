В Анапе вторую неделю продолжаются отключения света, выяснением причин занялась прокуратура

После августовских ливней в городе-курорте до сих пор не наладили бесперебойную подачу электроэнергии

В мэрии Анапы 3 августа обсудили частые и продолжительные отключения электроэнергии, которые непрерывно происходят в городе-курорте с середины августа, когда регион накрыло тропическим мезоциклоном, и за несколько дней выпало 5,5 месячных норм осадков.

«К нам поступает непрекращающийся поток жалоб. Объективно по энергоснабжению этот сезон провален», — заявил анапский межрайонный прокурор Александр Фоменко. По его словам, вторую неделю жители жалуются на то, что у них по нескольку суток нет света, пропадают продукты в холодильниках, выходит из строя бытовая техника.

«К сотрудникам аварийно-восстановительных бригад у меня только слова благодарности», — добавил мэр Анапы Василий Швец. — «Люди работали по пояс в воде и грязи, исправляя ошибки того, что не сделано их руководством за все последние годы по модернизации оборудования».

Анапская межрайонная прокуратура начала проверку местного филиала НЭСК («Независимой электросбытовой компании Краснодарского края»).

Как мы писали ранее, август 2021-го еще 16-го числа успел стать самым дождливым месяцем в Анапе за всю историю наблюдений. А прямо сейчас на всех пляжах города запрещено купаться в связи со штормом.