В Анапе запретили купаться в море. Да, опять!

В Анапе 2 сентября разрешили купаться в море, а на следующий день опять запретили

Напомним, в конце августа на некоторых пляжах Анапы запретили купание из-за загрязнения рек, впадающих в Черное море. Накануне запрет сняли.

А 3 сентября на всех пляжах города снова запретили купаться. На этот раз запрет ввели из-за шторма в море и сильного донного течения. Администрация Анапы попросила гостей и жителей курорта быть осторожными и соблюдать меры безопасности.

Юга.ру писали, что на Кубани действует штормовое предупреждение с сильными ливнями и грозами. Так, 1 сентября из-за осадков затопило Апшеронский район, а в Сочи смерч вышел на берег. Выходные на Кубани также будут прохладными и дождливыми.