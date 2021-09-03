В Анапе запретили купаться в море. Да, опять!

Краснодарский край

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В Анапе 2 сентября разрешили купаться в море, а на следующий день опять запретили

Напомним, в конце августа на некоторых пляжах Анапы запретили купание из-за загрязнения рек, впадающих в Черное море. Накануне запрет сняли.

А 3 сентября на всех пляжах города снова запретили купаться. На этот раз запрет ввели из-за шторма в море и сильного донного течения. Администрация Анапы попросила гостей и жителей курорта быть осторожными и соблюдать меры безопасности.

Юга.ру писали, что на Кубани действует штормовое предупреждение с сильными ливнями и грозами. Так, 1 сентября из-за осадков затопило Апшеронский район, а в Сочи смерч вышел на берег. Выходные на Кубани также будут прохладными и дождливыми.

Анапа Погода Черное море Штормовые предупреждения

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