Август стал самым дождливым месяцем в Анапе и Темрюке за всю историю наблюдений

В августе в Анапе выпал 271 мм осадков, или 5,5 месячных норм, с начала месяца, в Темрюке — 556 мм осадков, или 11,5 месячных норм. До этого там самым дождливым был август 2002 года, когда выпало 245 мм осадков, рассказал Михаил Леус 16 августа ТАСС.

«Темрюк и Анапа — это районы, где дождей, как понимаю, выпало больше всего. Август в этих районах стал уже самым дождливым за всю историю наблюдений. По Темрюку на вчерашний вечер выпало 530 мм осадков, за прошедшую ночь природа еще добавила 26 мм — получается 556 мм. Это больше, чем 11,5 месячных норм. До этого там был самым «влажным» август 1977 года, когда выпало 184 мм», — сказал Леус.