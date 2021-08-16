Август стал самым дождливым месяцем в Анапе и Темрюке за всю историю наблюдений

Краснодарский край

Распечатать

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус 16 августа рассказал о погоде в Краснодарском крае

В августе в Анапе выпал 271 мм осадков, или 5,5 месячных норм, с начала месяца, в Темрюке — 556 мм осадков, или 11,5 месячных норм. До этого там самым дождливым был август 2002 года, когда выпало 245 мм осадков, рассказал Михаил Леус 16 августа ТАСС.

«Темрюк и Анапа — это районы, где дождей, как понимаю, выпало больше всего. Август в этих районах стал уже самым дождливым за всю историю наблюдений. По Темрюку на вчерашний вечер выпало 530 мм осадков, за прошедшую ночь природа еще добавила 26 мм — получается 556 мм. Это больше, чем 11,5 месячных норм. До этого там был самым «влажным» август 1977 года, когда выпало 184 мм», — сказал Леус.

Читайте также:

Также он отметил, что погода в Краснодарском крае начнет улучшаться со вторника и у кубанцев будет три-четыре дня без дождей. Однако сегодня в крае ожидаются осадки:

«Бесконечными дожди быть не могут, осадки еще вчера начали ослабевать. Сегодня в отдельных районах региона пройдут кратковременные дожди с грозами, но максимальное количество осадков будет 10–20 мм».

Анапа Погода Темрюкский район

Новости

В Краснодаре линейки 1 сентября пройдут только для первых и выпускных классов
В Краснодаре прохожий спас тонущего мальчика
Август стал самым дождливым месяцем в Анапе и Темрюке за всю историю наблюдений
«Сливки современной архитектуры». Архитектор показал новый стадион Галицкого изнутри
Краснодар стал лидером в рейтинге российских городов по вводу жилья
В Краснодаре без электричества остались 2 тыс. человек

Лента новостей

Реклама на портале