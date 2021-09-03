На спил аварийных деревьев на Всесвятском кладбище в Краснодаре потратят до 3,7 млн рублей

1 сентября на сайте госзакупок появился контракт от администрации Краснодара, на который обратила внимание «Деловая газета. Юг» . Власти ищут подрядчика для работ по расчистки территории Всесвятского кладбища. Начальная цена контракта — 3 млн 709 тыс. рублей.

Также в контракте указано, что подрядчик не должен допустить травмирования населения и порчу имущества.

По техническому заданию, подрядчик должен провести вырубку аварийных деревьев, которые представляют опасность для жизни населения и захоронений на территории кладбища. Работы должны проводиться разными способами: деревья будут поэтапно спиливать и убирать фрагменты на веревках, чтобы не повредить памятники и ограду. Кустарники, лианы и кустарники будут вырубать вручную при помощи топора, секатора и других инструментов.

Юга.ру связались с Федором Смоляковым, который проводит на Всесвятском кладбище экскурсии. Он рассказал, что на территории очень много аварийных деревьев, а серьезной расчистки уже давно не было.

«Уборка территории часто проводится, но обычно это частные инициативы. Прямо сейчас идет уборка за счет казаков и прихожан церкви. В армянской части кладбища тоже идет активный спил деревьев — деньги на это собирало местное армянское общество. Еще месяц назад на эту часть кладбища было невозможно попасть, а теперь можно спокойно пройти», — сказал Федор.

Отметим, что локальная уборка кладбища проводится и до заключения контракта. Так, на прошлой неделе там выполняли плановые работы, в том числе убрали одно дерево, упавшее на дорогу, рассказали в пресс-службе мэрии Краснодара.