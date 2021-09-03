Казаки выбрали замглавы Каневского района местным атаманом и высекли его плетью

Краснодарский край

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2 сентября заместителя главы Каневского района Андрея Патворова казаки выбрали атаманом и по традиции высекли его

Накануне в Каневском районе казаки выбрали нового районного атамана. Им стал 43-летний замглавы Андрей Патворов, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На мероприятии присутствовали порядка 100 выборных казаков со всех хуторских казачьих обществ. А вечером того же дня «Каневской Репортер» опубликовал видео, как новоизбранного атамана-чиновника секут плетью по спине.

«По мнению некоторых казаков в зале, атаману мало всыпали», — отмечается в телеграм-канале.

3 сентября Юга.ру попросили прокомментировать видео пресс-службу Каневского района, но там отказались. Зачем нового атамана высекли плетью, журналисту объяснили в Кубанском Казачьем войске.

По старой казачьей традиции, вновь избранный атаман раздевается до пояса, чтобы подставить свою спину под три главных удара — наказа плёткой.

Каждый удар сопровождается такими словами: «Наказ первый — чтобы был крепок в православной вере; наказ второй — чтобы помнил и соблюдал обычаи казачьи, почитал и уважал стариков; и наказ третий — чтобы всегда помнил, что казаки жизнь свою отдают Богу, сердце — людям, а честь — никому».  

Интервью с экс-атаманом ККВ:

Напомним, в апреле появилось видео, как казаки в Анапе стегают должника. Тогда журналисту объяснили, что казаки снимали документальный фильм, а порка — традиционное наказание за преступление.

Один из самых громких случаев избиения нагайками произошел в 2014 году в Сочи. Тогда казаки напали на участниц группы Pussy Riot, когда те исполняли песню «Путин научит тебя любить родину».

Казачество Каневской район Традиции

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