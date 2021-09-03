Казаки выбрали замглавы Каневского района местным атаманом и высекли его плетью

2 сентября заместителя главы Каневского района Андрея Патворова казаки выбрали атаманом и по традиции высекли его

Накануне в Каневском районе казаки выбрали нового районного атамана. Им стал 43-летний замглавы Андрей Патворов, сообщили в пресс-службе муниципалитета. На мероприятии присутствовали порядка 100 выборных казаков со всех хуторских казачьих обществ. А вечером того же дня «Каневской Репортер» опубликовал видео, как новоизбранного атамана-чиновника секут плетью по спине. «По мнению некоторых казаков в зале, атаману мало всыпали», — отмечается в телеграм-канале.

3 сентября Юга.ру попросили прокомментировать видео пресс-службу Каневского района, но там отказались. Зачем нового атамана высекли плетью, журналисту объяснили в Кубанском Казачьем войске. По старой казачьей традиции, вновь избранный атаман раздевается до пояса, чтобы подставить свою спину под три главных удара — наказа плёткой. Каждый удар сопровождается такими словами: «Наказ первый — чтобы был крепок в православной вере; наказ второй — чтобы помнил и соблюдал обычаи казачьи, почитал и уважал стариков; и наказ третий — чтобы всегда помнил, что казаки жизнь свою отдают Богу, сердце — людям, а честь — никому».