Казаки высекли нагайкой должника в Анапе. А потом сказали, что снимали фильм

Анапские казаки 9 апреля рассказали порталу Юга.ру, что на самом происходит на видео, где казаки высекают нагайкой мужчину

Видеозапись со сценой избиения появилась в телеграм-канале «КБ» 8 апреля. На кадрах казак несколько раз бьет нагайкой человека, который якобы провинился за долги. В комментариях к видеозаписи было сказано, что кадры сняли недалеко от Анапы в селе Юровка. За кадром слышно, как мужчину обвиняют в том, что он задолжал деньги. Один из присутствующих попросил оператора не снимать. «Я имею в виду на телефон», — уточнил неизвестный.

На следующий день в сети появилось еще одно видео с комментариями «должника» из первого ролика. На записи мужчина с улыбкой объяснил, что происходящее — шутка, а оператора он назвал «засланным казачком» и сказал, что его нужно найти и устроить настоящую порку. «Это была постановка и никакой там нагайки настоящей не было», — заверил мужчина. Журналистка портала Юга.ру 9 апреля связалась с начальником штаба Анапского районного казачьего общества Олегом Быковым, чтобы выяснить, что произошло на самом деле. Мужчина рассказал, что в Юровке снимали документальный фильм о традициях, которые современные казаки унаследовали от предков.