Казаки высекли нагайкой должника в Анапе. А потом сказали, что снимали фильм
Анапские казаки 9 апреля рассказали порталу Юга.ру, что на самом происходит на видео, где казаки высекают нагайкой мужчину
Видеозапись со сценой избиения появилась в телеграм-канале «КБ» 8 апреля. На кадрах казак несколько раз бьет нагайкой человека, который якобы провинился за долги. В комментариях к видеозаписи было сказано, что кадры сняли недалеко от Анапы в селе Юровка.
За кадром слышно, как мужчину обвиняют в том, что он задолжал деньги. Один из присутствующих попросил оператора не снимать.
«Я имею в виду на телефон», — уточнил неизвестный.
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На следующий день в сети появилось еще одно видео с комментариями «должника» из первого ролика. На записи мужчина с улыбкой объяснил, что происходящее — шутка, а оператора он назвал «засланным казачком» и сказал, что его нужно найти и устроить настоящую порку.
«Это была постановка и никакой там нагайки настоящей не было», — заверил мужчина.
Журналистка портала Юга.ру 9 апреля связалась с начальником штаба Анапского районного казачьего общества Олегом Быковым, чтобы выяснить, что произошло на самом деле. Мужчина рассказал, что в Юровке снимали документальный фильм о традициях, которые современные казаки унаследовали от предков.
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«По обычаям так могут высечь казака, но только после решения казачьего суда, и за серьезное преступление — оскорбление, кражу или убийство. В современном обществе с казака берут расписку, что он принимает такое наказание», — пояснил он.
На вопрос о дате премьеры Быков ответил, что пока не может сказать точные сроки, потому что съемочный процесс очень трудоемкий.
Ранее Юга.ру писали, что в Геленджике в 2019 году несколько казаков избили мужчину, который попытался с ними сфотографироваться. Тогда никто не дал комментариев по поводу этого инцидента.
Один из самых громких случаев избиения нагайками произошел в 2014 году в Сочи. Тогда казаки напали на участниц группы Pussy Riot, когда те исполняли песню «Путин научит тебя любить родину», посвященную политзаключенным.