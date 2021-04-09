Казаки высекли нагайкой должника в Анапе. А потом сказали, что снимали фильм

Краснодарский край

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Анапские казаки 9 апреля рассказали порталу Юга.ру, что на самом происходит на видео, где казаки высекают нагайкой мужчину

Видеозапись со сценой избиения появилась в телеграм-канале «КБ» 8 апреля. На кадрах казак несколько раз бьет нагайкой человека, который якобы провинился за долги. В комментариях к видеозаписи было сказано, что кадры сняли недалеко от Анапы в селе Юровка.

За кадром слышно, как мужчину обвиняют в том, что он задолжал деньги. Один из присутствующих попросил оператора не снимать.

«Я имею в виду на телефон», — уточнил неизвестный.

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На следующий день в сети появилось еще одно видео с комментариями «должника» из первого ролика. На записи мужчина с улыбкой объяснил, что происходящее — шутка, а оператора он назвал «засланным казачком» и сказал, что его нужно найти и устроить настоящую порку.

«Это была постановка и никакой там нагайки настоящей не было», — заверил мужчина.

Журналистка портала Юга.ру 9 апреля связалась с начальником штаба Анапского районного казачьего общества Олегом Быковым, чтобы выяснить, что произошло на самом деле. Мужчина рассказал, что в Юровке снимали документальный фильм о традициях, которые современные казаки унаследовали от предков.

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«По обычаям так могут высечь казака, но только после решения казачьего суда, и за серьезное преступление — оскорбление, кражу или убийство. В современном обществе с казака берут расписку, что он принимает такое наказание», — пояснил он.

На вопрос о дате премьеры Быков ответил, что пока не может сказать точные сроки, потому что съемочный процесс очень трудоемкий.

Ранее Юга.ру писали, что в Геленджике в 2019 году несколько казаков избили мужчину, который попытался с ними сфотографироваться. Тогда никто не дал комментариев по поводу этого инцидента.

Один из самых громких случаев избиения нагайками произошел в 2014 году в Сочи. Тогда казаки напали на участниц группы Pussy Riot, когда те исполняли песню «Путин научит тебя любить родину», посвященную политзаключенным.

Анапа Казачество Кино Насилие

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Казаки высекли нагайкой должника в Анапе. А потом сказали, что снимали фильм
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