Выходные на Кубани будут прохладными и дождливыми

Синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 3-5 сентября

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре 3 сентября днем будет 19 °С и ветер до 5,9 м/с. Вечером температура опустится до 13 °С.

На выходных в кубанской столице прогнозируют небольшое повышение температур. 4 сентября днем воздух прогреется до 21 °С, а 5 сентября до 24 °С. Осадков не ожидается.