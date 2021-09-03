Выходные на Кубани будут прохладными и дождливыми
Синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 3-5 сентября
По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре 3 сентября днем будет 19 °С и ветер до 5,9 м/с. Вечером температура опустится до 13 °С.
На выходных в кубанской столице прогнозируют небольшое повышение температур. 4 сентября днем воздух прогреется до 21 °С, а 5 сентября до 24 °С. Осадков не ожидается.
Синоптики краснодарского гидрометцентра обещают в пятницу, 3 сентября, на территории края кратковременные дожди и грозы. Кроме того, на Кубани сохраняется штормовое предупреждение. Днем в крае будет 19-24°С, на Черноморском побережье 20-25 °С.
В субботу, 4 сентября, без существенных осадков. 5 сентября в отдельных районах пройдут кратковременные дожди. Ветер 5-10 м/с, местами порывы 15-17 м/с. Температура воздуха днем 20-26 °С, ночью 10-15 °С. В юго-восточных предгорных районах ночью 6-11 °С.
На Черноморском побережье в выходные дни будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем 5 сентября гроза и кратковременные дожди. Ветер 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Днем воздух прогреется до 21-26 °С.