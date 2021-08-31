В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение
Синоптики 31 августа предупредили о резкой смене погоды на Кубани
В Краснодарском гидрометцентре 31 августа сообщили, что на территории Кубани до 3 сентября будет действовать штормовое предупреждение. Резкое ухудшение погоды связано с прохождением фронтальных разделов.
В крае ожидаются ливни с грозами и шквалистое усиление ветра до 20-22 м/с. На участке от Анапы до Магри возможно формирование смерчей.
На реках Кубани и Адыгеи ожидаются подъемы уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок.
В ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что перевели подразделения в режим повышенной готовности. На особый контроль взяли школы и все учебные заведения.
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