В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение

Синоптики 31 августа предупредили о резкой смене погоды на Кубани

В Краснодарском гидрометцентре 31 августа сообщили, что на территории Кубани до 3 сентября будет действовать штормовое предупреждение. Резкое ухудшение погоды связано с прохождением фронтальных разделов.

В крае ожидаются ливни с грозами и шквалистое усиление ветра до 20-22 м/с. На участке от Анапы до Магри возможно формирование смерчей.

На реках Кубани и Адыгеи ожидаются подъемы уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок.