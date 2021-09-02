Глава Адыгеи встретился с жителями станицы Ханской

Мурат Кумпилов обсудил с жителями станицы Ханской пути решения вопросов, которые они задавали на прямой линии

Напомним, глава Адыгеи 19 августа провел прямую линию с жителями республики. Всего главе поступило больше 1,5 тыс. вопросов.

Вместе с депутатами и министрами Адыгеи Мурат Кумпилов встретился с жителями станицы Ханской, чтобы решить вопросы, которые люди задавали на прямой линии. Станичников беспокоит состояние дорог, отсутствие ливневок и другие общественно значимые проблемы.

Кумпилов отметил, что в 2021 году Майкопу, к которому относится Ханская, выделили около 35 млн рублей на ремонт 50 км грунтовых дорог. Проблемные участки дорог в Ханской обследуют сотрудники местной администрации.

Кроме того, жители жаловались на отсутствие тротуаров и пешеходных переходов на участках региональных и федеральных трасс, а также отсутствие освещения. Глава республики сказал, что все предложения сельчан будут рассмотрены и по ним примут решение.

Еще одна важная проблема — частые отключения электричества и перепады напряжения сети. Эти жалобы Кумпилов передал директору филиала «Россети Кубань» Рустаму Магдееву.