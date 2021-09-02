Глава Адыгеи встретился с жителями станицы Ханской

Адыгея

Распечатать

Мурат Кумпилов обсудил с жителями станицы Ханской пути решения вопросов, которые они задавали на прямой линии

Напомним, глава Адыгеи 19 августа провел прямую линию с жителями республики. Всего главе поступило больше 1,5 тыс. вопросов.

Вместе с депутатами и министрами Адыгеи Мурат Кумпилов встретился с жителями станицы Ханской, чтобы решить вопросы, которые люди задавали на прямой линии. Станичников беспокоит состояние дорог, отсутствие ливневок и другие общественно значимые проблемы.

Кумпилов отметил, что в 2021 году Майкопу, к которому относится Ханская, выделили около 35 млн рублей на ремонт 50 км грунтовых дорог. Проблемные участки дорог в Ханской обследуют сотрудники местной администрации.

Кроме того, жители жаловались на отсутствие тротуаров и пешеходных переходов на участках региональных и федеральных трасс, а также отсутствие освещения. Глава республики сказал, что все предложения сельчан будут рассмотрены и по ним примут решение.

Еще одна важная проблема — частые отключения электричества и перепады напряжения сети. Эти жалобы Кумпилов передал директору филиала «Россети Кубань» Рустаму Магдееву.

Читайте также:

Кумпилов подчеркнул, что все обращения будут отработаны и власти примут необходимые шаги для улучшения качества жизни людей.

«Станица Ханская — это перспективная, развивающаяся территория. Мы прилагаем все усилия, чтобы жизнь станичников становилась лучше. Построили школу на 250 мест, детский сад на 240 мест, ремонтируем школу искусств. В свою очередь ждём от вас встречных шагов: собирайте актив, проводите субботники, контролируйте ремонт дорог, строительство социальных объектов. Люди должны объединяться для созидательных дел», — прокомментировал глава Адыгеи.

Благоустройство Мурат Кумпилов Общественные инициативы

Новости

В Сочи блогер приклеил себя скотчем к машине и проехал на скорости 180 км/ч. Им заинтересовались в полиции
Какие фильмы в Краснодаре можно посмотреть со 2 сентября
На пляжах Анапы разрешили купаться
Стройку на территории учебно-тренировочной базы ФК «Краснодар» сняли с воздуха
Комик Илья Соболев снял развлекательное шоу в Краснодаре
Помните, в Краснодаре продавали кота-атеиста? А еще можно купить православного или мусульманина!

Лента новостей

Как жить в Музыкальном районе Краснодара
Сегодня, 11:11
Как жить в Музыкальном районе Краснодара
Экскурсию ведет художница Юля Шафаростова
Стройку на территории учебно‑тренировочной базы ФК «Краснодар» сняли с воздуха
Сегодня, 14:18
Стройку на территории учебно‑тренировочной базы ФК «Краснодар» сняли с воздуха
Между бодипозитивом и стереотипами
Сегодня, 10:05 Партнерский
Между бодипозитивом и стереотипами
Говорим о любви к своему телу с психотерапевтом, тренерами и пластическим хирургом

Реклама на портале