Глава Адыгеи провел прямую линию с жителями республики

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 19 августа пообщался с жителями региона в прямом эфире

В колл-центр, на электронную почту и соцсети главе республики Мурату Купилову поступило около 1,5 обращений от жителей Адыгеи. Кроме того, вопросы принимались и во время прямой линии. Это не первая прямая линия Кумпилова. В 2019 году глава Адыгеи уже общался с населением в таком формате. Во время прямой линии за 2,5 часа телевизионного эфира Мурат Кумпилов ответил на 69 самых часто задаваемых вопросов. Они касались развития инфраструктуры, благоустройства территории, повышения уровня жизни, качества медицинской помощи, сохранения экологии, оказания материальной помощи и другие.

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По-прежнему значимой для жителей остаются темы вакцинации и борьбы с коронавирусом. Мурат Кумпилов поблагодарил жителей, проявивших ответственность в вопросах вакцинации. Также глава региона рассказал об организации лечения людей с другими заболеваниями. По словам Мурата Кумпилова, задача по повышению качества медицинской помощи решается в рамках нацпроектов, программы модернизации первичного звена здравоохранения, других программ. Кроме того, он пообещал разобраться с сокращение ставки врача-эндоскописта в городской поликлинике. «Вопрос медицинских кадров для нас приоритетный. Да, мы закупаем современное оборудование, строим ФАПы, новые поликлиники, мобильную медицинскую технику. Но все это не принесет ожидаемого результата, если не будет грамотных специалистов. Безусловно, мы в них крайне заинтересованы. Поэтому выделяем квоты для студентов-целевиков в ведущие медицинские вузы страны, совершенствуем базу нашего медколледжа и медицинского института МГТУ. По озвученному вопросу я поручу провести проверку», — отметил Мурат Кумпилов.

На прямой линии обсудили газификацию. Для решения этой проблемы до 2023 года будет направлено 4,2 млрд. рублей на развитие электросетевого комплекса Адыгеи. Глава Адыгеи рассказал о крупных проектах, благодаря которым может измениться структура экономики. Прежде всего, это создание индустриального парка в Тахтамукайском районе, который станет площадкой для размещения большого числа производств. Еще одна точка роста — экокурорт «Лагонаки», где появится около 2 тысяч новых рабочих мест. Также Мурат Кумпилов рассказал о дальнейшей поддержке молодых семей, предоставлении жилья детям-сиротам, создании инфраструктуры на земельных участках, выделенных многодетным семьям. В ходе общения с жителями были затронуты и вопросы благоустройства населенных пунктов республики. К примеру, Мурат Кумпилов поручил проверить, насколько обосновано спилены деревья на ул. Комсомольской в Майкопе. Поднималась тема отлова и чипирования бродячих собак. Поступили и жалобы на работу общественного транспорта.

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