Кубанец отсудил у больницы 2 млн рублей за гибель супруги после родов

В октябре 2018 года у семьи из Гулькевичей родилась дочь, но на следующий день после родов женщина скончалась. Во время родов ребенку также причинили тяжкий вред здоровью.

Муж обратился в Гулькевичский районный суд и потребовал компенсацию морального вреда за смерть жены в сумме 3 млн. рублей, компенсацию за причинение тяжкого вреда здоровья дочери в сумме 2 млн. рублей и компенсацию себе в 2 млн. рублей за моральный ущерб.