Кубанец отсудил у больницы 2 млн рублей за гибель супруги после родов
Суд частично удовлетворил требования жителя Гулькевичей
В октябре 2018 года у семьи из Гулькевичей родилась дочь, но на следующий день после родов женщина скончалась. Во время родов ребенку также причинили тяжкий вред здоровью.
Муж обратился в Гулькевичский районный суд и потребовал компенсацию морального вреда за смерть жены в сумме 3 млн. рублей, компенсацию за причинение тяжкого вреда здоровья дочери в сумме 2 млн. рублей и компенсацию себе в 2 млн. рублей за моральный ущерб.
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Суд установил, что его жене действительно оказали ненадлежащую медицинскую помощь. Центральная районная больница Гулькевичского района должна заплатить мужчине 1,5 млн рублей за компенсацию морального вреда и некачественное оказание медицинской помощи, повлекшее смерть.
Также суд постановил выплатить 500 тыс. рублей за причинение тяжкого вреда здоровью ребенку. А в компенсации морального ущерба самому мужчине отказали.
После этого он направил апелляцию в Краснодарский краевой суд. 31 августа судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда рассмотрела жалобу на решение Гулькевичского суда, сочла его законным и оставила его без изменений.
Напомним, в июне в Крыму скончалась роженица с COVID-19 и ее недоношенная дочь. Год назад в Староминской завели дело о смерти роженицы и ребенка. А два года назад в Ставрополе по вине акушера-гинеколога женщина скончалась во время родов.