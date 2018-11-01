В Ставрополе по вине акушера-гинеколога женщина скончалась во время родов

Ставропольский край

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В Ставрополе 19 июня из-за ошибки акушера-гинеколога умерла женщина

По данным следствия, 33-летнюю местную жительницу привезли в больницу, где она должна была родить третьего ребенка. Во время беременности и при поступлении в родильное отделение у женщины не нашли никаких противопоказаний, угрожающих ее жизни. Однако через несколько часов после попадания в больницу девушка перестала отвечать на звонки. Позже родственникам сообщили, что она скончалась.

Согласно заключению судебно-медицинских экспертов, женщина умерла от массивной эмболии околоплодными водами (это осложнение беременности или родов, вызванное попаданием околоплодных вод в кровоток). По версии следователей, акушер-гинеколог сделала погибшей кесарево сечение с опозданием. Кроме того, во время операции врач допустила несколько ошибок.

Против акушера-гинеколога городской клинической больницы № 4 Ставрополя возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Расследование дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

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