«Рентген не сделали, потому что беременным его делать вредно». В Крыму скончалась роженица с COVID-19 и ее недоношенная дочь

Житель Крыма обвинил медиков в смерти беременной жены и недоношенной дочери. По его словам, врачи не диагностировали COVID-19 и отказывали в госпитализации

О гибели своей 27-летней супруги Елизаветы и новорожденной дочери крымский журналист Дмитрий Бугай написал в фейсбуке вечером 4 июля.

Он рассказал, что первые симптомы COVID-19 у его жены (на тот момент она была беременна) появились 9 июня. С этого дня он вместе с тёщей начал обращаться в скорую помощь. Медики приезжали на дом, однако сдать тест на ковид не предлагали. Мужчина вместе с женой и тещей сдали анализы самостоятельно 15 июня. Спустя два дня пришел положительный результат.

При этом 15 июня Елизавету отвезли на скорой в Красногвардейскую ЦРБ. Там врач поставила диагноз «ларинготрахеит», заявила, что «в больнице ковид, на порог терапии вас никто не пустит», и отправила женщину домой лечиться ингаляциями. Направление на рентген не выписали, потому что «беременным его делать вредно».

На следующий день скорая госпитализировала женщину в реанимацию Восходненской больницы. Рентген показал 80% поражения легких. По словам мужчины, замглавврача медучреждения отказался переводить больную в Симферополь, поскольку еще не было результатов теста на ковид. Однако прибывшие спустя несколько часов сотрудники санавиации настояли на переводе.

Пациентку сначала госпитализировали в 7-ю горбольницу Симферополя, а затем перевели в ковидный госпиталь в больнице Семашко.

Вечером 25 июля из-за проблем с сердцем пациентки врачи приняли решение о проведении кесарева сечения. Младенец весил всего 480 грамм и не мог самостоятельно дышать.

«Ребенок скончался в реанимации перинатального центра 27 июня, поскольку был сильно недоношенным, и, по словам медиков, также заразился COVID-19», — рассказал мужчина.

Супруга журналиста скончалась 26 июня. По словам Бугая, 24 июня он обратился в республиканский минздрав и попросил проверить качество оказания медицинской помощи его супруге в Красногвардейской ЦРБ, где женщине отказали в госпитализации.

В течение трех рабочих дней больница должна была связаться с мужчиной, однако этого не произошло. При этом 29 июня больница известила минздрав, что организовала служебное расследование и якобы известила об этом мужчину.