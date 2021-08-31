В Краснодаре Фонд защиты прав дольщиков достроит проблемный ЖК «Заря»

В январе 2020 года Арбитражный суд Краснодарского края признал ООО «Юг-Стройка» банкротом. В отношении застройщика возбудили 180 исполнительных производств на сумму 99 млн рублей. Суд вынес 33 решения о взыскании задолженности в сумме более 44 млн рублей.

Строительством ЖК «Заря» в Краснодаре занималось ООО «Юг-Стройка» под руководством Остринского и Рафика Нерсесяна.

Напомним, в 2017 году в Краснодаре арестовали Антона Остринского — застройщика проблемных ЖК «Мир», «Луч» и «Заря». Дома строились с опасными нарушениями строительных норм.

Осенью 2020 года руководителей строительной компании признали виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Нерсесяна приговорили к 3 годам и 8 месяцам в колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. рублей. Остринскому назначили 6,5 лет в колонии и штраф в 1 млн. рублей.

В декабре 2020 года ЖК «Мир» перешел в Фонд защиты прав дольщиков. В долевом строительстве 16-ти этажного дома участвовали более 1 тыс. человек.

31 августа Арбитражный суд Краснодарского края передал Фонду защиты прав граждан права собственности на земельный участок и обязательства застройщика ЖК «Заря», пишет РБК. Теперь дольщики достроят проблемный жилой комплекс.