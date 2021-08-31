В Краснодаре на улице Пономаренко построят школу

Напомним, в апреле глава Краснодара рассказывал о планах по строительству социальных объектов в Музыкальном микрорайоне. Тогда он сообщил, что по участку на улице Пономаренко идет суд, чтобы вернуть землю в муниципальную собственность и построить там школу.

В июле на брифинге с журналистами Первышов сказал, что по участку уже прошел первый судебный процесс. Как только решение суда вступит в силу, начнется проектирование школы.