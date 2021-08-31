В Краснодаре на улице Пономаренко построят школу
31 августа мэр города Евгений Первышов сообщил, что в Музыкальном микрорайоне построят новую школу
Напомним, в апреле глава Краснодара рассказывал о планах по строительству социальных объектов в Музыкальном микрорайоне. Тогда он сообщил, что по участку на улице Пономаренко идет суд, чтобы вернуть землю в муниципальную собственность и построить там школу.
В июле на брифинге с журналистами Первышов сказал, что по участку уже прошел первый судебный процесс. Как только решение суда вступит в силу, начнется проектирование школы.
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31 августа на внеочередном заседании городской Думы глава Краснодара рассказал, что участок на Пономаренко вернули в собственность города. Там построят школу на 1 тыс. 550 мест для детей из Музыкального микрорайона.
Сейчас участок передадут департаменту строительства. Проектирование объекта начнется в 2021 году и завершится в 2022 году.
Ранее власти Краснодара изъяли участок в Музыкальном микрорайоне по улице Российской в собственность города. Там могут построить школу.