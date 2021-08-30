На участке в 1,4 га по улице Российской хотят построить социальный объект для местных жителей

30 августа в администрации Краснодара сообщили, что по решению суда муниципалитету передали участок по улице Российской, 267, который раньше был в частной собственности.

Власти планируют построить на участке в 1,4 га социальный объект. Евгений Первышов подчеркнул, что микрорайону не помешала бы начальная школа хотя бы на 300 мест. Скоро участок передадут в департамент строительства для проектирования и от решения специалистов зависит, что же появится на новом месте.

В департаменте муниципальной собственности и городских земель рассказали, что изъятие участка — это лишь часть проекта по развитию Музыкального микрорайона.

Напомним, в начале августа глава Краснодара Евгений Первышов рассказал, что до конца года в городе начнут строительство семи школ.