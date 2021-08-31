В школах Геленджика добавили камер и сделали учебные кабинеты из административных
Глава Геленджика Алексей Богодистов рассказал о подготовке школ к новому учебному году
Он сообщил, что всего на территории города-курорта школы примут 15 тыс. 458 учеников. Чиновник отметил, что сейчас все внимание направлено на подключение школ к видеонаблюдению в системе «Безопасный город». Пока из семи городских школ к ней полностью подключено четыре (СОШ № 1–4). В процессе — СОШ № 5, 6 и 8. Всего уже подключено 45 видеокамер.
«До 1 сентября через систему «Безопасный город» будут просматриваться еще 68 школьных камер видеонаблюдения. Занимаемся этим вопросом не первый год. Наша задача — чтобы за ситуацией на всех школьных дворах Геленджика следили профессионалы. Я попросил делать это с особой ответственностью и вниманием», — сказал Богодистов.
На митингах в РФ использовали систему распознавания лиц:
По его словам, в 2021 году из городского бюджета на модернизацию видеонаблюдения выделено 3,5 млн рублей. В этом году школы Геленджика ждут на 600 человек больше. В самой популярной школе курорта — № 6 — 2060 учащихся.
«Родители этой школы мне писали, что не хватает учителей. Эта проблема общая для всех школ. Чтобы привлекать в наши школы педагогов из других городов, подняли втрое сумму доплаты за съем жилья. Теперь это 15 тыс. рублей. Еще мы увеличиваем количество классов — переоборудовали административные кабинеты в учебные. И закупили новое оборудование в школьную столовую — оно поможет вовремя кормить завтраками и обедами такое количество детей», — сообщил мэр Геленджика.
Как сообщали Юга.ру, 30 августа стало известно, что ученики одной из школ Краснодара будут заниматься во временных мобильных классах, то есть в коридоре.