Он сообщил, что всего на территории города-курорта школы примут 15 тыс. 458 учеников. Чиновник отметил, что сейчас все внимание направлено на подключение школ к видеонаблюдению в системе «Безопасный город». Пока из семи городских школ к ней полностью подключено четыре (СОШ № 1–4). В процессе — СОШ № 5, 6 и 8. Всего уже подключено 45 видеокамер. «До 1 сентября через систему «Безопасный город» будут просматриваться еще 68 школьных камер видеонаблюдения. Занимаемся этим вопросом не первый год. Наша задача — чтобы за ситуацией на всех школьных дворах Геленджика следили профессионалы. Я попросил делать это с особой ответственностью и вниманием», — сказал Богодистов.

По его словам, в 2021 году из городского бюджета на модернизацию видеонаблюдения выделено 3,5 млн рублей. В этом году школы Геленджика ждут на 600 человек больше. В самой популярной школе курорта — № 6 — 2060 учащихся.



«Родители этой школы мне писали, что не хватает учителей. Эта проблема общая для всех школ. Чтобы привлекать в наши школы педагогов из других городов, подняли втрое сумму доплаты за съем жилья. Теперь это 15 тыс. рублей. Еще мы увеличиваем количество классов — переоборудовали административные кабинеты в учебные. И закупили новое оборудование в школьную столовую — оно поможет вовремя кормить завтраками и обедами такое количество детей», — сообщил мэр Геленджика.



Как сообщали Юга.ру, 30 августа стало известно, что ученики одной из школ Краснодара будут заниматься во временных мобильных классах, то есть в коридоре.