«Билайн» улучшил сеть на Кубани и предложил подарок за старые девайсы

В пресс-службе оператора отметили, что акция позволяет приобрести смартфоны, которые соответствуют разным потребностям клиента, например, студенты к 1 сентября в могут выбрать Samsung Galaxy A32 и Xiaomi Redmi 9A. Кроме того, в акции участвуют флагманы Samsung Galaxy S21 и S21 Ultra. Полный список акционных смартфонов можно посмотреть на сайте провайдера.



По данным «Билайна» рост интернет-трафика в регионах РФ за два квартала 2021 года составил 65% (по сравнению с тем же периодом 2019 года). В связи с этим оператор продолжает развивать сеть 4G в Краснодарском крае. География улучшений затронула 128 населенных пунктов, включая Краснодар, Новороссийск, Анапу, Геленджик и Армавир. В Сочи компания провела рефарминг частот, что увеличило скорость мобильного интернета в 1,5 раза.