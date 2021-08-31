Жители Азова пытались засыпать археологов на месте раскопок, потому что подумали, что те устанавливают вышку 5G

Утром 24 августа шурф [пробный раскоп] с археологами решила засыпать землей группа мужчин. Причиной такого решения стало опасение вышки 5G. Люди приняли археологов за рабочих, которые роют для неё яму.

В комитете по охране объектов культурного наследия Ростовской области рассказали РБК, что археологи из государственного учреждения «Донское наследие» разрабатывали разведочный шурф на Комсомольской улице Азова. Это территории объекта культурного наследия «Городище Азака-Таны с некрополем». Разрешение на раскопки выдало Минкультуры России.

Разработку шурфа пришлось приостановить. Историки подали заявлению в полицию.