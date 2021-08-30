Глава гидрометцентра пообещал кубанцам африканскую жару

Глава гидрометцентра Роман Вильфан 30 августа рассказал, что в Краснодарском крае температура будет на восемь градусов выше нормы

Жаркую погоду на Кубань принесут воздушные массы из Африки, рассказал глава гидрометцентра Роман Вильфанд РИА «Новости».

«В Краснодарский край приходят африканские воздушные массы, поэтому там в понедельник очень жаркая погода. В Сочи будет до 37 градусов. Это очень сильная жара. В приморских городах такая жара — это огромная редкость», — сказал Вильфанд.

Он отметил, что температура воздуха в крае будет на восемь градусов выше нормы, но к концу недели понизится и станет на несколько градусов ниже нормы.