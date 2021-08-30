На Кубани неделя начнется с жары

Краснодарский край

Распечатать

Синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 30 августа

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре 30 августа днем воздух прогреется до 35 °С. Ночью температура опустится до 24 °С. Кроме того, уровень УФ-излучения достигнет 7. Напомним, при уровне УФ-излучения равном 3 и выше, необходимо использовать солнцезащитные средства.

По краю синоптики краснодарского гидрометцентра прогнозируют переменную облачность, без осадков. Будет дуть ветер восточной четверти 6-11 м/с, местами порывы будут достигать 15-18 м/с. Температура воздуха днем поднимется до 32-37 °С. На Черноморском побережье до 30-35 °С.

Как писали Юга.ру, конец августа на Кубани будет жарким и сухим. А горячий воздух, который будет поступать из Средиземноморья и Южной Европы, прогреет море до 27 °С. 

Погода

Новости

На Кубани неделя начнется с жары
Три человека погибли в ДТП в Адыгее
148 протоколов составили на собственников заросших амброзией земельных участков в Краснодаре
9-летней Милане Мурадовой из Сочи нужна помощь. Вы можете ей помочь
Больше 1,7 тыс. человек заболели коронавирусом за неделю на Кубани
В Краснодаре произошло ДТП с трамваем. Погибла женщина

Лента новостей

«Вместо алкоголя мы принимаем мелатонин»
27 августа, 15:01 Партнерский
«Вместо алкоголя мы принимаем мелатонин»
Врачи скорой рассказали о тонкостях работы в Краснодаре
Когда карнавал в атаке перевешивает хаос в защите
28 августа, 21:53
Когда карнавал в атаке перевешивает хаос в защите
Спортивный аналитик Артур Каратай подводит итог первого отрезка чемпионата
Какие фильмы в Краснодаре можно посмотреть в кино с 26 августа
26 августа, 22:28
Какие фильмы в Краснодаре можно посмотреть в кино с 26 августа

Реклама на портале