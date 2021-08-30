На Кубани неделя начнется с жары

Синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 30 августа

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре 30 августа днем воздух прогреется до 35 °С. Ночью температура опустится до 24 °С. Кроме того, уровень УФ-излучения достигнет 7. Напомним, при уровне УФ-излучения равном 3 и выше, необходимо использовать солнцезащитные средства.

По краю синоптики краснодарского гидрометцентра прогнозируют переменную облачность, без осадков. Будет дуть ветер восточной четверти 6-11 м/с, местами порывы будут достигать 15-18 м/с. Температура воздуха днем поднимется до 32-37 °С. На Черноморском побережье до 30-35 °С.