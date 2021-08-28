В Сочи объявили штормовое предупреждение

Краснодарский край

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В Сочи 28 и 29 августа действует штормовое предупреждение из-за сильной жары

В пресс-службе ГУ МЧС России сообщили, что 28 и 29 августа в Сочи ожидается сильная жара, температура воздуха в отдельных районах достигнет отметки 37 °С.

Спасатели просят соблюдать гостей и жителей Сочи меры пожарной безопасности, избегать воздействия повышенных температур, носить светлую воздухопроницаемую одежду и головной убор. 

Напомним, в июне портал Юга.ру рассказал, как легче перенести жару.

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