В Сочи объявили штормовое предупреждение
В Сочи 28 и 29 августа действует штормовое предупреждение из-за сильной жары
В пресс-службе ГУ МЧС России сообщили, что 28 и 29 августа в Сочи ожидается сильная жара, температура воздуха в отдельных районах достигнет отметки 37 °С.
Спасатели просят соблюдать гостей и жителей Сочи меры пожарной безопасности, избегать воздействия повышенных температур, носить светлую воздухопроницаемую одежду и головной убор.
Напомним, в июне портал Юга.ру рассказал, как легче перенести жару.
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