В Сочи создадут экспериментальный вольер для адаптации леопардов, родившихся в зоопарке

В Сочи 26 августа обсудили развитие Центра восстановления леопарда на Кавказе

Центра восстановления леопарда на Кавказе, реализует госпрограмму по восстановлению самого редкого хищника России. С 2016 года Центр подготовил и выпустил в природу 10 леопардов, из которых одного убили браконьеры в Абхазии, один погиб в лавине в Северной Осетии, двое погибли от истощения в Кавказском заповеднике, а шестеро особей уже около пяти лет живут в природе. Программа рассчитана 25-30 лет и имеет все шансы на успешную реализацию.

Директор сочинского нацпарка 26 августа посетил Центр и заявил, что он должен стать основным органом всей программы по восстановлению хищника на Юге России.

«За эти годы коллектив Центра наработал уникальную практику работы с леопардами, разработал методику и создал искусственные элементы, которые стимулируют навыки охоты котят ещё в юном возрасте», — сказал Лапин.

Как сообщили в пресс-службе нацпарка Сочи, Центру выделят дополнительное финансирование на строительство нового пункта мониторинга.