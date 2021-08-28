В Сочи создадут экспериментальный вольер для адаптации леопардов, родившихся в зоопарке
В Сочи 26 августа обсудили развитие Центра восстановления леопарда на Кавказе
Центра восстановления леопарда на Кавказе, реализует госпрограмму по восстановлению самого редкого хищника России. С 2016 года Центр подготовил и выпустил в природу 10 леопардов, из которых одного убили браконьеры в Абхазии, один погиб в лавине в Северной Осетии, двое погибли от истощения в Кавказском заповеднике, а шестеро особей уже около пяти лет живут в природе. Программа рассчитана 25-30 лет и имеет все шансы на успешную реализацию.
Читайте также:
Директор сочинского нацпарка 26 августа посетил Центр и заявил, что он должен стать основным органом всей программы по восстановлению хищника на Юге России.
«За эти годы коллектив Центра наработал уникальную практику работы с леопардами, разработал методику и создал искусственные элементы, которые стимулируют навыки охоты котят ещё в юном возрасте», — сказал Лапин.
Как сообщили в пресс-службе нацпарка Сочи, Центру выделят дополнительное финансирование на строительство нового пункта мониторинга.
Кроме того, Лапин дал поручение разработать проект экспериментального вольера для самок, родившихся в зоопарке и адаптационные вольеры в местах выпуска животных.