Жители поселка Российского обратились к адвокату с просьбой помочь решить проблему с дорогами

Краснодарский край

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Жители поселка Российского 26 августа рассказали, что решать проблему с дорогами будет адвокат

Напомним, в мае общественный совет поселка Российского создал петицию с требованием привести в порядок дороги общего пользования.

В письме жители сообщили о нарушении законодательства в вопросах обеспечения безопасности дорожного движения и нарушении законных прав граждан. 

Люди написали, что размер ям на дорогах превышает допустимый ГОСТ, а на аварийных участках дорог отсутствуют дорожные знаки. 

26 августа в инстаграме общественного совета поселка Российского написали, что спустя три месяца после публикации петиции качество дорог не изменилось. К ремонту так никто и не приступил. 

Местные жители решили обратиться за помощью к адвокату Виталию Кацко. Вместе с ним они проехали по дорогам поселка и оценили их качество, чтобы принять дальнейшее решения.

Как рассказал Виталий Кацко 28 августа порталу Юга.ру, в ближайшее время он со своей командой подготовит иск и жалобу в прокуратуру по факту бездействия ответственных лиц администрации. После этого прокуратура должна будет вынести предписание администрации о несоблюдении федерального закона.

Гражданские инициативы Дороги Ремонт дорог

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