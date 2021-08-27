На Кубани запретили купаться в Азовском море там, где его нет

27 августа в Краснодарском крае ввели запрет на купание в муниципалитетах без выхода к побережью

27 августа глава Славянского района Роман Синяговский в своем инстаграме сообщил о запрете купаться в Азовском море. По его словам, Роспотребнадзор провел лабораторное исследование морской воды и показатели не соответствуют гигиеническим нормам. Глава подчеркнул, что экспертизой занимался отдел ведомства в Славянском, Красноармейском и Калининском районах.

Отметим, что из всех перечисленных территорий выход к Азовскому морю есть лишь в Славянском районе. Местные жители Красноармейского и Калининского районов также недоумевают насчет запрета.