В центре Ростова нашли бункер времен Второй мировой войны

В центре Ростова-на-Дону во время проведения строительно-земляных работ рабочие обнаружили бункер времен Второй мировой войны

На место для обследования выехали поисковики объединения «Миус-Фронт». Они сообщили, что подземное укрытие могли построить весной или летом 1942 года. Именно в этом месте в июле 1942 года шли ожесточенные бои, написали в соцсетях представители объединения «Миус-Фронт».

Как писали Юга.ру, в октябре в Ростове специалисты проявили пленку времен Великой Отечественной войны из фотоаппарата, найденного поисковиками.