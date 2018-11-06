В центре Ростова нашли бункер времен Второй мировой войны

Ростовская область

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В центре Ростова-на-Дону во время проведения строительно-земляных работ рабочие обнаружили бункер времен Второй мировой войны

На место для обследования выехали поисковики объединения «Миус-Фронт». Они сообщили, что подземное укрытие могли построить весной или летом 1942 года. Именно в этом месте в июле 1942 года шли ожесточенные бои, написали в соцсетях представители объединения «Миус-Фронт». 

Как писали Юга.ру, в октябре в Ростове специалисты проявили пленку времен Великой Отечественной войны из фотоаппарата, найденного поисковиками.

Великая Отечественная война История Ростов-на-Дону
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