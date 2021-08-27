Мастер спорта по дзюдо провела мастер-класс в Усть-Лабинске
Мастер спорта России международного класса и участница Олимпийских игр Ирина Заблудина провела открытую тренировку по дзюдо в Усть-Лабинске
Мастер-класс прошел 26 августа на базе Центра спортивных единоборств (ЦСЕ) «Боец». В нем участвовали дзюдоисты и самбисты из городов Усть-Лабинск, Курганинск, Кропоткин, станицы Динской и Выселок, республики Адыгея.
Тренировку провела мастер спорта, участница Олимпийских игр в Лондоне (2012) и Рио-де-Жанейро (2016) Ирина Заблудина. Она рассказала о тактиках ведения боя на татами, ключевых захватах и приемах, которыми можно одолеть противника.
Ирина Заблудина тренирует профессиональную команду «Дзюдо Кубани», куда входят спортсменки из разных регионов страны — но на соревнованиях они всегда представляют Усть-Лабинск и ЦСЕ «Боец».
На открытом мастер-классе команда присутствовала в полном составе. А уже на следующий день спортсменки отправились в Новороссийск на Всероссийские командные соревнования по дзюдо.
«Скейт — это на всю жизнь»:
Команду организовали в 2019 году АНО «Учебно-тренировочный центр спортивных единоборств» и Фонд развития контактных видов спортивных единоборств Краснодарского края, который Олега Дерипаска основал в 2018 году. При поддержке фонда проходят и все мероприятия ЦСЕ.
«Это не первое масштабное мероприятие «Бойца». Ранее в центре прошли первая в мире онлайн-тренировка японских и российских сумотори, тренировка сборной Краснодарского края по спорту глухих в дисциплине тхэквондо. Кроме того, у нас регулярно проходят межрайонные Дни борьбы по дзюдо и самбо», — рассказали в пресс-службе ЦСЕ «Боец».