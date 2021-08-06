ЖК «Суворовский» в Ростове-на-Дону признали самым спортивным районом России

Партнерский Ростовская область, Вся Россия

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ЖК «Суворовский» в Ростове-на-Дону победил в номинации «Лучшие условия для спорта» федерального конкурса ТОП ЖК

ЖК «Суворовский» — один из самых масштабных проектов жилищной застройки на юге России. Как показали итоги конкурса ТОП ЖК, еще и самый спортивный. Застройщик «ВКБ-Новостройки» системно формировал в районе спортивный кластер, который завоевал звание лучшего в стране.

На конкурсе отметили и другие градостроительные достижения комплекса: «Суворовский» занял 3 место в номинации «Вклад застройщика в благоустройство общественной зеленой зоны».

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Подведение итогов приурочили ко Дню строителя. 4 августа победителей наградил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Спортивную инфраструктуру сразу вписывали в ландшафт ЖК «Суворовский». Сначала в районе заработал спортивный комплекс «Суворов» с футбольным клубом и кластером боевых искусств. Позже открыли велобеговую трассу длиной 6 км, тренироваться можно даже на маунтинбайке. В «Суворовском» несколько раз в год проходят профессиональные соревнования по горному бегу и гонкам с препятствиями в манеже «Альпы». Также в районе планируют построить многофункциональный спортивный манеж и муниципальную спортивную школу, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и памп-трек.

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ТОП ЖК — это ежегодный конкурс жилых комплексов, в котором сражается около 1,5 тыс. проектов от тысячи российских застройщиков. В летней премии участвовали 722 заявки, к оценке допустили 362 проекта из 50 регионов страны. Эксперты оценивали новостройки по Стандарту комплексного развития территорий, разработанному Минстроем и ДОМ.РФ.

В пресс-службе компании рассказали, что призовые места увезли в основном проекты из столицы и Сибири. «ВКБ-Новостройки» стал единственным застройщиком-победителем на юге России.

Велоспорт Жилье Конкурсы Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ростов-на-Дону Строительство

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