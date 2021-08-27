В станице Северской нашли клад с первыми российскими рублями

27 августа во время строительных работ в станице Северской обнаружили пластиковые бутылки с монетами весом в 27 кг

27 августа «Народная газета» рассказала о находке. В станице Северской во время работ на котловане под многоквартирным домом на улице Запарожской строители нашли несколько пластиковых бутылок, наполненных монетами. Оказалось, что это первые российские рубли 1991 года.

Общий вес находки составил 27 кг. Если поделить вес на массу одной монеты, получится 7 тыс. 200 рублей. Раньше на месте застройки стояли старые частные дома и неизвестно, кто спрятал «клад».