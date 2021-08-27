На Кубани нашли клад античных монет

В Красноармейском районе археологи обнаружили 147 античных монет в зоне строительства и реконструкции участков автодороги А-289

Клад нашли во время археологических раскопок в зоне, где пролегает трасса Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк, сообщил вице-губернатор края Сергей Болдин.

Найденные монеты передали для лабораторных исследований и реставрации в музей-заповедник «Фанагория». Затем клад пополнит государственную часть музейного фонда.

Уже известно, что монеты были отчеканены в столице Боспорского царства Пантикапее — современной Керчи. С конца IV до конца III вв. до н.э. этот город являлся единственным поставщиком денег.

Клад зарыли в первой половине III в. до н.э. Другие клады, обнаруженные на территории Красноармейского и Славянского районов, также относятся к этому времени, уточнили в пресс-службе краевой администрации.