На Кубани нашли клад античных монет

Краснодарский край

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В Красноармейском районе археологи обнаружили 147 античных монет в зоне строительства и реконструкции участков автодороги А-289

Клад нашли во время археологических раскопок в зоне, где пролегает трасса Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк, сообщил вице-губернатор края Сергей Болдин.

Найденные монеты передали для лабораторных исследований и реставрации в музей-заповедник «Фанагория». Затем клад пополнит государственную часть музейного фонда.

Уже известно, что монеты были отчеканены в столице Боспорского царства Пантикапее — современной Керчи. С конца IV до конца III вв. до н.э. этот город являлся единственным поставщиком денег.

Клад зарыли в первой половине III в. до н.э. Другие клады, обнаруженные на территории Красноармейского и Славянского районов, также относятся к этому времени, уточнили в пресс-службе краевой администрации.

Как писали Юга.ру, 26 апреля одиночное захоронение средневекового воина и грунтовый могильник площадью около 5 тыс. кв. метров обнаружили на месте строительства трассы в Славянском районе.

Археология Дороги Красноармейский район Строительство

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