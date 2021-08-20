Сбер оформит покупку жилья полностью удаленно
Теперь даже для подписания сделки о купле-продаже недвижимости не нужно присутствовать в банке
Раньше для оформления дистанционной покупки недвижимости в офис банка должны были были одновременно прийти покупатель, продавец и их представители. Теперь Сбер оформляет сделки удаленно с помощью сервиса электронной регистрации и сервиса безопасных расчетов. Это особенно удобно, когда стороны находятся в разных городах.
Услугой можно воспользоваться при заключении сделки купли-продажи готовой недвижимости с использованием собственных средств заемщика. Вот как это происходит:
- Покупатель и продавец получают электронные подписи в любом центре ипотечного кредитования СберБанка своего города;
- Агент по недвижимости в личном кабинете партнера на сайте ДомКлик подает заявку на проведение цифровой сделки без заемных средств и выбирает время ее заключения;
- Сделка автоматически отправляется на регистрацию в Росреестр.
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«Люди со всей страны приобретают жилье на юге для жизни и отдыха. Около 45% сделок с недвижимостью в краснодарском отделении Сбера заключают дистанционно. Чтобы процесс покупки не омрачался лишними хлопотами, мы запустили сервис «Цифровая сделка» на ДомКлик», — рассказала управляющий Сбербанка по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Татьяна Сергиенко.
Подробности о дистанционных сервисах Сбера можно узнать на сайте.