Сбер оформит покупку жилья полностью удаленно

Теперь даже для подписания сделки о купле-продаже недвижимости не нужно присутствовать в банке

Раньше для оформления дистанционной покупки недвижимости в офис банка должны были были одновременно прийти покупатель, продавец и их представители. Теперь Сбер оформляет сделки удаленно с помощью сервиса электронной регистрации и сервиса безопасных расчетов. Это особенно удобно, когда стороны находятся в разных городах.

Услугой можно воспользоваться при заключении сделки купли-продажи готовой недвижимости с использованием собственных средств заемщика. Вот как это происходит: