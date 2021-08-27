Сеть CL разработала новые комплексы для проверки здоровья в Краснодаре

«Гастро-чек» предназначен пациентам, испытывающим дискомфорт в области ЖКТ, затруднения стула, повышенное газообразование, чувство тяжести, боли в животе. Исследования помогут выявить желудочно-кишечные расстройства — например, дисбактериоз.

Сеть лабораторий CL разработала комплексы проверки здоровья «гастро-чек», «энетро-чек» и «пневмо-чек». Чекапы — это «наборы» медицинских обследований. Пройти чекап в CL на 30% дешевле, чем оплатить все исследования по отдельности.

«Пневмо-чек» полезен пациентам с частыми респираторными заболеваниями, болью в горле. Обследование выявит возбудителей болезни.

«Энетро-чек» сеть предлагает пройти пациентам с дискомфортом в области ЖКТ, нарушениями стула, чувством тяжести, болями в животе. Комплекс поможет определить, нет ли у человека синдрома раздраженного кишечника, рака желудка или кишечника.

Акции действуют до 31 октября 2021 года во всех лабораториях CL. Необходима консультация специалиста.