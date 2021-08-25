Сеть медцентров и лабораторий CL открыла КТ-центр в Краснодаре
Сеть CL предложила пациентам по акции сделать КТ грудного отдела и сдать ПЦР-тест за несколько часов
Центр компьютерной томографии CL открылся в Краснодаре на Северной, 357.
Врачи проведут диагностику на аппарате Siemens Somatom Emotion при подозрении на пневмонию, необходимости провести онкопоиск, обследовать головной мозг, позвоночник, органы грудной клетки, шеи, брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза, костно-суставной системы, сосудов.
До конца октября в центре можно по акции сделать компьютерную томографию легких и сдать ускоренный ПЦР-тест за 4 тыс. 300 рублей. Результаты будут готовы через 4–7 часов.
Чтобы избежать очередей, достаточно заранее записаться через онлайн-форму или по телефону 8-800-700-40-10.