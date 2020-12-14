Как застраховаться от коронавируса. Объясняет специалист Юлия Толчаева

Страхование от коронавируса — новое явление на рынке услуг. Каждая компания сама решает, от чего конкретно будет защищать клиента и какие выплаты готова предоставить при наступлении страхового случая. Андеррайтер Юлия Толчаева рассказала порталу Юга.ру, насколько этот вид страхования востребован в Краснодарском крае, какие бывают условия договора и кому стоит оформить полис.

Юлия Толчаева директор ООО «Страховщик бизнеса», андеррайтер

Что такое страхование от коронавируса? — Такое страхование включает несколько вариантов: полностью оплачиваемую диагностику до постановки диагноза, денежную выплату при подтверждении диагноза (в среднем от 25 тыс. до 250 тыс. рублей), лечение. С помощью полиса можно переложить часть проблем, которые могут возникнуть из-за болезни, на плечи страховой компании. В это смутное время стоит обезопасить себя со всех сторон.

Андеррайтер — юридическое лицо, руководящее процессом выпуска ценных бумаг и их распределения. В страховой компании андеррайтер занимается разработкой страховых продуктов, селекцией рисков и назначает стоимость полиса. Чем этот вид страхования отличается от стандартного страхования от несчастных случаев и болезней? — В розницу обычному человеку упомянутый полис не купить. Его можно приобрести, только работая в крупных корпорациях. Если мы говорим о добровольном медицинском страховании, то во многих компаниях страхование от коронавируса не включено в стандартный годовой пакет. Потому что у заболевания особый эпидемиологический статус и много различных нюансов. Сейчас большинство выделяют эту страховку отдельно, потому что государство приняло абсолютно беспрецедентные меры по учету и ведению больных. Обычные компании работают в основном с частными клиниками, но на текущей момент все они практически не обслуживают клиентов с коронавирусом. Очень узкий круг медицинских учреждений допущен к этому. От чего зависит сумма выплаты? — Во-первых, все зависит от страхового взноса. Можно приобрести пакет за 2 тыс. рублей, а можно за 9 тыс. рублей. Также есть возможность выбрать компанию, которая при наступлении страхового случая платит до 250 тыс. рублей. Но тогда полугодовой полис будет стоить уже около 11 тыс. рублей.

Как происходит выплата денежных средств? — В заключении врача, в том числе из частной клиники, должен быть указан диагноз — коронавирусная инфекция, к нему прилагается положительный тест на COVID-19. Если терапевт или пульмонолог медицинского учреждения принимает анализ, этого будет достаточно для наступления страхового случая. Конечно, если диагноз поставит хирург, то у компании возникнут вопросы. Все абсолютно реально, у меня много знакомых и клиентов, которые получили выплаты по полису страхования от коронавируса. Причем достаточно быстро — в течение 14 дней. Что обычно предполагает договор страхования в случае смерти клиента? — Выплату в размере до 2,5 млн рублей. Получают эти деньги наследники по закону или завещанию. Также можно непосредственно в полисе указать, кому они достанутся. Был один случай. Мужчина зарегистрировал договор страхования, получателем денежных средств в случае смерти указал любимую женщину. И это не супруга. Закон подобное никак не регулирует и не ограничивает, можно оформить полис в пользу любого человека. И страховая компания не обязана сообщать об этом родственникам. Как обстоит дело с мошенничеством в этом виде страхования, ведь можно подкупить врача, который поставит заведомо ложный диагноз? — Сейчас трудно получить больничный лист нелегально, что уж говорить о таком серьезном заболевании, как COVID-19. Я не думаю, что подобные схемы возможны. В любом случае ведется серьезная отчетность, и вряд ли кто-то решит брать на себя такую ответственность. Я еще не сталкивалась с ситуацией, когда есть подтвержденный анализ и заключение врача, а по факту коронавируса нет. И даже не слышала от коллег о подобных махинациях, чтобы специалист пошел на преступление. Если такие случаи будут выявлены, у страховых компаний возникнут вопросы в первую очередь к работодателю этого врача.

Насколько этот вид страхования востребован в Краснодарском крае? — Сейчас на Кубани от коронавируса застраховано около 150 тыс. человек. В основном через корпоративные программы от работодателя. Также все иностранные студенты имеют полис, включающий COVID-19. У некоторых компаний коронавирус включен в пакет добровольного медицинского страхования. Каковы условия расторжения договора? — По закону, в течение 14 дней можно расторгнуть любой договор страхования с возвратом денежных средств. Также в любое время можно обратиться в компанию за частичным возвратом, если к тому времени не произошел страховой случай. Клиенту все пересчитают и вернут остаток. Кому вы советуете оформить полис страхования от коронавирусной инфекции? — Во-первых, тем, кто не может рассчитывать на больничный лист. У нас высокий процент индивидуальных предпринимателей и самозанятых, а также тех, кто трудоустроен неофициально. В случае болезни, в среднем три-четыре недели, эти люди будут полностью лишены заработка. Сейчас такими полисами заинтересовались горнолыжные инструкторы. Это сезонная высокооплачиваемая работа, но человек может полностью лишиться денег, если вдруг заразится COVID-19. Выплата же компенсирует и затраты на лечение, и потерянный заработок. Во-вторых, тем, кто регулярно контактирует с большим числом людей по работе или хобби.