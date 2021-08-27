На Кубани потерю урожая винограда из-за непогоды оценивают в 30 тыс. тонн

Напомним, с 13 августа на Кубань обрушились сильные дожди из-за мезоциклона . В результате затопило 33 населенных пункта.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 26 августа сообщил, что из-за циклона пострадали 13,5 тыс. гектаров виноградников, из них 2,5 тыс. — молодые неплодоносящие насаждения. По предварительным подсчетам, потери урожая могут составить 30 тыс. тонн.

Больше всего пострадали Анапа, Темрюкский, Славянский и Крымский районы, написан губернатор в телеграме.

«Но в этом году планировали собрать больше винограда, чем в прошлом, также у винодельческих предприятий есть запасы сырья. Поэтому сложившаяся ситуация не должна серьезным образом отразиться на объемах производства вина и его цену», — сказал Кондратьев.

Общая площадь виноградников на Кубани составляет 28,3 тыс. гектаров. Это 32% от всех насаждений в России. При этом доля края в общероссийском объеме собранного винограда приближается к 40%.