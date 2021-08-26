«У нас не весь край утонул». Власти Кубани объяснили, почему коммерческие компании не получат выплаты из-за наводнения

26 августа на онлайн пресс-конференции, посвященной ликвидации последствий ЧС в крае, вице-губернатор Андрей Алексеенко заявил, что коммерческим предприятиям не стоит ждать компенсации от государства и предложил предпринимателям обратиться в фонд микрофинансирования.

Напомним, в середине августа Кубани пострадала из-за наводнений, вызванных мезоциклоном . В результате сильных дождей в 33 населенных пунктах затопило 1 тыс. 18 домов и 3 тыс. 467 придомовых территорий, пострадали шесть социально значимых объектов, затопило федеральную трассу Новороссийск — Керчь. Спасатели эвакуировали 1 тыс. 531 человека.

Он отметил, что сейчас выплаты получат только те, кто страховал свой урожай. Им компенсации выплатят страховые компании.

«Что касается выплат от государства — наверное, нет. Все-таки это коммерческая деятельность. Если подорожает вино, то не из-за ЧС. Будут совершенно другие факторы. И мясо тоже не подорожает. Те ЧС, которые были в регионе, я уверен, никак не отразятся на стоимости этих товаров. У нас не весь край утонул», — сказал Алексеенко.